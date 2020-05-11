В России при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Число погибших в результате пожара в хосписе в городе Красногорске в Подмосковье выросло до десяти. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, на место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно.