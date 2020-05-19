Лавров и Маас провели телефонные переговоры

Россия 19 мая 2020 21:06 (UTC+04:00)
Лавров и Маас провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Главы МИД РФ и ФРГ также выразили приверженность достигнутым решениям на "нормандском саммите" в Париже.

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