Лавров и Маас провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Главы МИД РФ и ФРГ также выразили приверженность достигнутым решениям на "нормандском саммите" в Париже.