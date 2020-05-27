В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 2 183 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
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