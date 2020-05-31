В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом
Еще 69 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 2 477 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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