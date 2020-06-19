В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом

Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 531, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 531 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 210 785 случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки - самое низкое количество за последние два месяца. Выздоровел 130 431 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 046 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.