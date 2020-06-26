Путин и Макрон обсудили глобальные вызовы

Президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и другие глобальные вызовы, развитие двусторонних отношений, а также урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, в режиме видеоконференции в пятницу у лидеров "состоялась продолжительная беседа" по широкому кругу вопросов международной и двусторонней повестки дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Актуальной задачей остается объединение усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и преодолению ее последствий", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ по итогам переговоров. Среди других острых глобальных вызовов названы международный терроризм, изменение климата и "нарастание конфликтного потенциала во многих регионах мира".

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отметили, что Россия и Франция как постоянные члены Совета безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности <…>. В этой связи большое значение придается реализации российской инициативы о проведении встречи глав государств - постоянных членов Совета безопасности ООН", - подчеркнули в Кремле.

В ходе переговоров лидеры проанализировали различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. "Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны", - сообщили в пресс-службе, отметив, что был продолжен и обмен мнениями по формированию новой архитектуры европейской безопасности. "Согласован перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств", - говорится в сообщении.

Также на переговорах затрагивались актуальные вопросы развития российско-французского сотрудничества, "в том числе с акцентом на взаимодействие по климатической повестке дня, арктической проблематике и мирному атому". Макрон принял приглашение Путина посетить Россию с полноформатным визитом, подчеркнули в пресс-службе российского лидера.