Путин считает, что инфляция в дальнейшем составит 4%

Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в ближайшем будущем достигнет показателя в 4%. Такое мнение он выразил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас у нас по году было 3 [процента]. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 [процента], и, скорее всего, где-то около 4 [процентов] и будет", - сказал он.

Президент также отметил, что то, что было сделано в экономике за последние годы, поможет России выйти из пандемии с минимальными потерями.