В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека

Россия 30 июня 2020 11:37 (UTC+04:00)
В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 693, пять дней прирост ниже 7 тыс. Суточный прирост новых случаев замедлился до 1%, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 647 849. В течение четырех дней суточный рост не превышал 1,1%.

Число вылечившихся пациентов после коронавируса увеличилось в России за сутки на 9 220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших уже составила около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 154, всего от инфекции умерли 9 320 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет около 1,44% от всех заразившихся в России.

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