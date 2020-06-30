В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 693, пять дней прирост ниже 7 тыс. Суточный прирост новых случаев замедлился до 1%, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 647 849. В течение четырех дней суточный рост не превышал 1,1%.

Число вылечившихся пациентов после коронавируса увеличилось в России за сутки на 9 220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших уже составила около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 154, всего от инфекции умерли 9 320 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет около 1,44% от всех заразившихся в России.