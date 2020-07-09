В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 32 и достигло 4 059. Об этом сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Уточняется, что общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Москве до 4 059.