Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

Контракт на поставку второго комплекта российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условий его исполнения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что сейчас идет обсуждение финансовой модели исполнения контракта.