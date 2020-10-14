Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Кремле.

Стороны выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, кооперацию в области разработки и производства вакцин и теперь дадут соответствующие поручения ведомствам. Политики договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам.