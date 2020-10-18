В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Еще 52 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Москве от коронавируса умерли 5 958 человек.

В городе выявлено 357 643 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 4 648 за последние сутки. Выздоровели более 272 тыс. человек.