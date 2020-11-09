Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, среди убитых - один офицер и два солдата. "Среди убитых - один офицер и два солдата. Сам военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром", - сказал собеседник агентства. По уточненной информации, погибли майор, ефрейтор и солдат-срочник.

По словам собеседника, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже, при нем может быть оружие и два магазина к нему.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. "Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

Информацию также подтвердили в Западном военном округе, отметив, что нападашвего ищут командование части и правоохранительные органы. "9 ноября 2020 года около 5:00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся. В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - сообщили в округе.

Кроме того, для поисков привлекли ОМОН и СОБР, отметили в пресс-службе Росгвардии. "Вертолеты, беспилотники авиаотрядов спецназначения Росгвардии и подразделения СОБР и ОМОН ведомства привлекаются к поиску и задержанию", - добавили там.

Источник в правоохранительных органах также заявил, что в операции по задержанию участвуют более 100 сотрудников Росгвардии, поиски при этом идут только в Воронежской области. "Зона поисков пока ограничена только территорией Воронежской области. Пока нет оснований полагать, что он покинул пределы региона", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, сотрудники полиции совместно с командованием воинской части проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю - октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.