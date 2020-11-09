Захарова заявила, что РФ и Турция "слышат друг друга", несмотря на разность позиций

Россия и Турция сотрудничают друг с другом, несмотря на несовпадение взглядов по некоторым вопросам. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас (у России и Турции - прим. ТАСС) есть точки полного соприкосновения, есть вопросы, по которым находимся на разных позициях, - сказала она. - При этом находимся в контакте, слышим друг друга, взаимодействуем по тем вопросам, которые стоят на повестке дня".