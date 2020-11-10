Москва позитивно оценивает то, что Баку признал вину в инциденте с российским вертолетом - МИД РФ

Азербайджанская сторона заверила Москву в том, что инцидент с российским вертолетом будет оперативно расследован, а виновные будут наказаны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - отметили в МИД.