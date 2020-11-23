В Москве за последние сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 71 и составило 8 379. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 547 138 случаев заражения, из них 7 168 за последние сутки. Выздоровели 400 332 человека.