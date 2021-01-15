Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" его друг, артист Владимир Долинский, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Да, он скончался", - сказал Долинский.
Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. С 2002 года художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". Член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ.
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