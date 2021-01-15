У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщается в пятницу на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очаг залегал на глубине 68 км, эпицентр находился в 169 км от села Мильково", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений в результате сейсмособытия нет. Жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощущали.