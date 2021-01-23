В России выявили 20 921 случай заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 20 921. Это минимум с 11 ноября прошлого года, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,6%.

В общей сложности в стране с начала пандемии заразились 3 698 273 человека - чуть больше 2,5% населения.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Москве, Республике Алтай, Магаданской области (по 0,3%).

В частности, за сутки было выявлено 3 056 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 121 - в Московской области, 487 - в Нижегородской области, 390 - в Свердловской области, 389 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 519 987 человек.