В России за сутки выявили 18 241 зараженного коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 241, это минимум с 31 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 756 931. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Уже восемь дней, согласно данным штаба, суточные показатели новых заболевших не превышают 22 тыс. В относительном выражении составляет 0,49%.