В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

Россия 28 января 2021 12:24 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 138. Общее число инфицированных достигло 3 793 810. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.

Число вылечившихся россиян за сутки возросло на 26 775, до 3 229 258. Из данных штаба следует, что в общей сложности выздоровели уже 85,1% заразившихся в стране.

Число летальных исходов возросло на 575 против 594 днем ранее. Всего от инфекции умер 71 651 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,89%, следует из данных штаба.

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