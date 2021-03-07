Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили 17 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Сведения представлены по состоянию на 01.13 (GMT+4).

Так, в Домодедово четыре вылета задержано, а три — отменено.

Кроме того, четыре рейса задержали и один вылет отменили во Внуково.

Также в Шереметьево было задержано пять рейсов.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлена.

Причины задержек и отмены вылетов в настоящее время неизвестны.