В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702, до 4 641 390. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 230. Всего уже выздоровели 4 265 509 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 337 против 402 днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 986 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.