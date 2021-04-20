В России при взрыве газа в доме пострадали восемь человек

Четверо взрослых и четверо детей пострадали при взрыве в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области РФ. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщил замгубернатора региона и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести <...> Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины, их состояние оценивается ближе к легкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжелых и тяжелых пока нет", - сказал он.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар.