В России при взрыве газа в доме пострадали восемь человек
Четверо взрослых и четверо детей пострадали при взрыве в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области РФ. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщил замгубернатора региона и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести <...> Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины, их состояние оценивается ближе к легкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжелых и тяжелых пока нет", - сказал он.
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар.
Лента новостей
Азербайджан смотрит в будущее, хотя и не забудет преступлений, совершенных против него Арменией – депутат
Выступление Президента Азербайджана на состоявшейся в Университете АДА международной конференции находится на повестке дня мировых медиа
Азербайджан и Тюркский совет достигли предварительной договоренности о цифровом сотрудничестве (ФОТО)
Открытое письмо Ялчина Адигезалова молодому дирижеру Максиму Емельянычеву. Нечисть вновь беснуется (к трансляции на канале Mezzo)
Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана – израильский журналист
Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий