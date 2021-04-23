Россия может начать поставлять в Индию ремдесивир в течение 15 дней

Россия предложила поставить в Индию медицинский кислород и ремдесивир - препарат, который широко используется для лечения коронавирусной инфекции. Их импорт может начаться в ближайшие 15 дней. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Москва заявила, что может поставлять от 300 тыс. до 400 тыс. доз ремдесивира в неделю, и это количество будет увеличено. Сейчас ведутся переговоры о доставке этого препарата, а также партий медицинского кислорода из России в Индию морским транспортом", - цитирует издание слова источников.

В Индии ремдесивир производят семь фармацевтических компаний, однако его запасы сократились из-за роста числа инфицированных ковидом в стране и увеличения спроса на инъекции этого препарата для их лечения.

11 апреля правительство Индии запретило экспорт инъекционного ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится. При этом индийские власти отменили таможенные пошлины на импорт этого препарата.