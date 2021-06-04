Новак заявил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае будет близок к 100%

Уровень исполнения Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+ в мае будет близок к 100% - лучше апрельских показателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет лучше, чем в апреле. Близко к 100%", - сказал он.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с, в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц. В мае - июле Россия также может поднять добычу еще на 38 тыс. б/с в месяц. По данным МЭА, опубликованным в мае, в апреле Россия исполнила свою квоту только на 91%, превысив уровни добычи.