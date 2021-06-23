Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю возросла почти на 30%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России выросла почти на 30% за прошлую неделю. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения - это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как отметила Голикова, среднесуточный показатель заболеваемости в России за последнюю неделю поднялся на 31,2%. "Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург", - сказала она.

Смертность от коронавируса выросла в России на 21,3% за последнюю неделю, добавила Голикова. "К сожалению, я также должна отметить, что за последнюю неделю, в отличие от предыдущих уже месяцев, у нас возросла смертность от ковида на 21,3%", - сказала она на совещании с членами правительства.

По словам Голиковой, несоблюдение россиянами ограничительных мер остается одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. "Первая причина сложившейся ситуации - несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами", - сказала она. Заболеваемость первой начала расти в 27 регионах России, где снят запрет на массовые мероприятия.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 368 513 случаев заражения, выздоровели 4 902 110 человек, умерли 130 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.