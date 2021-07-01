Спикер Госдумы РФ проведет в Душанбе заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет в четверг в Душанбе под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заседании примут участие председатель парламента Армении, спикеры нижних палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Афганистана (страна-наблюдатель в ОДКБ) председатель верхней палаты парламента Таджикистана, заместитель главы парламента Сербии (страна-наблюдатель), а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов. В повестке дня заседания - вопросы гармонизации национальных законодательств государств-участников организации в период 2021-2025 годов. Как уточнил журналистам глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, в ходе встречи также будет обсуждаться ситуация в Афганистане.

Утром главы парламентских делегаций стран-членов ПА ОДКБ, включая Володина, проведут встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем делегация РФ примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику национальному герою Таджикистана Исмаилу Сомони.

Кроме того, у председателя Госдумы запланированы двусторонние встречи с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и спикером нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахманом Рахмани.