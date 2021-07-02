Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия

БАКУ /Trend/ - Участники Оргкомитета по подготовке и проведению II Каспийского экономического форума под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова согласовали программу проведения мероприятия, сообщает в пятницу Trend.

"Наша цель – обеспечить максимально насыщенную повестку и эффективные деловые контакты между участниками", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Для стран "каспийской пятёрки" (России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана) возможность принять Форум выпадает один раз в 10 лет. В этом году, в Международный день Каспийского моря, 12 августа в Москве состоится Второй Каспийский экономический форум. Планируется, что в нем примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На Форуме будут обсуждаться меры по адаптации экономик стран Каспия к новым реалиям. В рамках круглых столов и иных мероприятий Форума планируется обсудить аспекты наращивания сотрудничества в таких сферах как транспорт, энергетика, низкоуглеродная экономика, наука, комфортная городская среда, межмуниципальное взаимодействие. В программу войдут вопросы активизации туристических потоков, культурного сотрудничества, молодёжных обменов, взаимодействия по линии деловых кругов.

В заседании оргкомитета приняли участие представители Правительства РФ, МИД России, Минэнерго России, МВД России, Минтранса России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Правительства г. Москвы, Росмолодежи, Россотрудничества, Роспотребнадзора и других ведомств, а также Фонда Росконгресс.

Напомним, решение о проведении Каспийского экономического форума было принято главами пяти прикаспийских государств на Пятом каспийском саммите 12 августа 2018 года в Казахстане. Первый Форум состоялся 11-12 августа 2019 г. в Туркменистане.