Продажи Lada в ЕС упали в первом полугодии 2021 года на 35,4%

Продажи новых автомобилей Lada на территории Евросоюза в январе - июне 2021 года составили 741 штуку, что на 35,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в опубликованной в пятницу статистике Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ACEA, в июне в ЕС было продано 126 автомобилей Lada, что на 59,2% меньше, чем в июне 2020 года. При этом в целом на территории ЕС отмечен рост продаж автомобилей в первом полугодии 2021 года на 25,2% в годовом выражении, до 5,36 млн штук, а в июне рост на 10,4%, до 1,05 млн штук.

Согласно данным Renault, экспортные продажи Lada в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,7%, до 15,23 тыс. штук. При этом в России за отчетный период продажи Lada выросли на 51%, до 200,2 тыс. автомобилей.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.