Четыре землетрясения произошли рядом с Курильскими островами

Сейсмологи 19 июля зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) четыре землетрясения магнитудой до 3,9. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясений составила от 2,2 до 3,9. Глубина очагов - от 31 километра до 173 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.