Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Гурбан
БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Гурбан.
Как передает во вторник Trend, в опубликованном на сайте главы Российского государства поздравлении говорится, что этот древний праздник, корни которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.
"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.
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