На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 29 июля на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очаг залегал на глубине 61 км, эпицентр находился в 186 км от поселка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.