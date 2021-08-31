"Лукойл" восстановил работу более половины остановленных из-за сделки ОПЕК+ скважин

Рынок нефти восстанавливается на фоне возобновления деловой активности, которая уже почти достигла докризисного уровня. "Лукойл" готов наращивать добычу нефти и дальше под действием смягчения ограничений в ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

На нем был заслушан доклад президента и совладельца компании Вагита Алекперова, который отметил, что о восстановлении глобальной деловой активности свидетельствует рост потребления углеводородов и снижение уровня коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Риски ценовой волатильности при этом снижаются за счет соглашения ОПЕК+, считает Алекперов.

"Лукойл" уже вернул в работу более половины остановленных в мае 2020 года скважин и продолжит наращивать объемы добычи нефти в России в соответствии с динамикой внешних ограничений", - говорится в сообщении компании.

Так, недавно компания сообщала о том, что по итогам II квартала нарастила добычу нефти на 2,5% по сравнению с I кварталом - до 19,5 млн тонн на фоне ослабления ограничений ОПЕК+. Добыча углеводородов выросла на 4,2%.

Всего компания с мая 2020 года сократила в рамках сделки ОПЕК+ 310 тыс. б/с, но по мере ослабления ограничений уже к марту этого года восстановила из них 130 тыс. б/с.