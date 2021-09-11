В России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 891. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 121 516, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 17 888, до 6 375 160 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выздоровели 1 317 человек, в Санкт-Петербурге - 1 255, в Подмосковье - 697, в Республике Коми - 617, в Иркутской и Ростовской областях - 583 и 522 соответственно.

Число летальных исходов за сутки возросло на 796 против 789 днем ранее, до 191 961. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,7%, следует из данных штаба.