Национальная климатическая стратегия появится в России до 2030 года

Национальная система углеродного регулирования даст стимул для перехода на более энергоэффективные технологии и позволит сформировать бюджет на финансирование "зеленого" перехода. Об этом говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Министерством финансов России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разработка национальной и признаваемой за рубежом системы углеродного регулирования, которая позволит вывести российских экспортеров из-под действия штрафов и барьеров зарубежного углеродного регулирования, обеспечит формирование бюджетных средств на реализацию программ по финансированию "зеленого" перехода, а также создаст экономические стимулы для перехода на более энергоэффективные технологии", - сказано в документе.

По мнению аналитиков Минфина, для этого до 2030 года необходимо разработать и запустить реализацию национальной климатической стратегии, определяющей программу перехода России к углеродной нейтральности. В частности, нужно ввести углеродное регулирование, которое будет регламентировать мониторинг и учет выбросов парниковых газов, реализацию климатических проектов, а также обращение углеродных единиц.

При этом, по данным министерства, важно обеспечить международное признание российских подходов к определению и верификации углеродного следа, а также возможность зачета углеродных единиц, выпущенных по проектам абсорбции парниковых газов.

Кроме того, в документе сказано о необходимости внедрения в практику российского финансового рынка устойчивых облигаций и кредитов, облигаций и кредитов с привязкой к ключевым показателям эффективности в сфере устойчивого развития, переходных климатических облигаций и кредитов, "зеленых" ипотечных кредитов и других. По мнению Минфина, это создаст стимулы для переориентации потоков капитала на финансирование устойчивого экологического, социального и экономического развития страны, а также для адаптации участников финансового рынка к новым видам рисков при переходе к экономике устойчивого развития.