Найден американский альпинист, потерявшийся на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров

Спасатели МЧС России отыскали американского альпиниста, который пропал на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас ему помогают спуститься вниз, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что 19 сентября по спутниковой системе потерявшийся гражданин США отправил сигнал SOS. На тот момент он находился на горе Эльбрус на высоте 4957 метров. В его поисках приняли участие четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 21.26 мск (22:26 GMT+4) в воскресенье спасатели нашли американского альпиниста и спускают его вниз», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 сентября, Альпинист из США решил покорить гору Ильимани, которая считается второй по величине в Боливии, и умер, не дойдя 200 метров до вершины, из-за отказавших легких. Чтобы спустить его вниз, спасателям понадобилось около двух дней. По словам матери погибшего, причиной смерти молодого человека стал острый респираторный дистресс-синдром — его легкие отказали на высоте 6,2 тысячи метров на второй день похода.