В России разбился самолет Ан-12

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре, передает Trend.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства. Как сообщил ТАСС директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов, самолет упал в лесу

По уточненным данным МЧС, на борту находились семь, а не восемь человек. Источник ТАСС добавил, что это члены экипажа.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним загорелась трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. "По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.

"В 15:51 открытое горение ликвидировано", - уточнили в МЧС.

Глава района Леонид Фролов сообщил, что на борту находились только два пилота. "Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет", - сказал он.

По информации источника, все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место ЧП. Туда также направились четыре бригады скорой помощи и две медицины катастроф.

Борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Руководство перевозчика сообщило ТАСС, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12. "Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией", - отметили в авиакомпании.

Ан-12 выполнял грузовой рейс. "Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования", - сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, при заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.