В здании бывшей гостиницы в Саратове произошел пожар
Пожар произошел на площади 2,4 тыс. кв. м на четвертом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Город Саратов, проспект Кирова, 18. В 01:43 (00:43 мск) поступило сообщение о пожаре в недействующем четырехэтажном здании <...>. В 02:14 (01:14 мск) с места объявлен вызов номер 3. Горит четвертый этаж по всей площади здания - 2 400 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области. Там уточнили, что здание деревянное, обложено кирпичом. Ранее в нем располагалась гостиница.
На месте работают 15 пожарных расчетов.
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