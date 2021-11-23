Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сан-Марино. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино. Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - указано в сообщении.