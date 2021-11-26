Песков: Россия продлит цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на полгода

Россия продляет цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на полгода, за это время будет согласовано дальнейшее решение. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главный вопрос для наших сербских друзей - это продление пока на полгода действующего контракта по газу. Будет действовать зафиксированная там формула цены", - сказал представитель Кремля.

Действующий договор на поставки российского газа в Сербию по цене $270 за 1 тыс. куб. м истекает в конце года.

Песков напомнил, что "ценообразование у долгосрочных газовых контрактов происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов в том числе, и, конечно, она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках".

"Поэтому шесть месяцев еще наши сербские друзья будут получать по весьма и весьма выгодной цене природный газ. Это поможет нашим сербским друзьям пройти предстоящий зимний период. А за этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил представитель Кремля.