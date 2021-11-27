Названа предварительная причина взрыва на шахте в Кузбассе

Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области мог стать внезапный выброс метана.

Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет. "Сейчас с этим тоже разбираются", - отметил источник.