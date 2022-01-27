Международные резервы РФ за неделю выросли до $639,6 млрд, обновив исторический максимум

Международные резервы РФ на 21 января выросли на $1,4 млрд и составили $639,6 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли на 0,2% в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

По данным ЦБ на 14 января, объем международных резервов Российской Федерации составил $638,2 млрд. Таким образом, по данным на 21 января 2022 года, международные резервы обновили исторический максимум.

Таким образом, по данным на 21 января 2022 года, международные резервы обновили исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.