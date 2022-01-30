Умер российский актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Об этом сообщили в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).