Shell выходит из СП в России и прекращает инвестиции в «Северный поток-2»
БАКУ/Trend/- Совет директоров Shell plc объявил в понедельник о своем намерении выйти из своих совместных предприятий с компанией «Газпром» и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в заводе по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50-процентную долю в Salym Petroleum Development и Гыданское энергетическое предприятие, передает Trend со ссылкой на Globenewswire.
Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около 3 миллиардов долларов.
(Автор: Ляман Зейналова)
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