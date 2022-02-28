Shell выходит из СП в России и прекращает инвестиции в «Северный поток-2»

БАКУ/Trend/- Совет директоров Shell plc объявил в понедельник о своем намерении выйти из своих совместных предприятий с компанией «Газпром» и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в заводе по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50-процентную долю в Salym Petroleum Development и Гыданское энергетическое предприятие, передает Trend со ссылкой на Globenewswire.

Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2».

В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около 3 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)