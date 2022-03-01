Райффайзенбанк опроверг слухи о возможном уходе из России

Райффайзенбанк опровергает информацию о возможном уходе с российского рынка, банк готов обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка, передает Trend.

"Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Рейтер о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сказали в пресс-службе.

Ранее о возможности ухода банка из РФ сообщило агентство Reuters.