Россия требует от стран Запада переподтвердить обязательства по Венским конвенциям - МИД

Россия уже потребовала от западных стран переподтверждения и соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, естественно, потребовали уже от [западных] стран аккредитации наших посольств, соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических консульских сношениях. Мы, естественно, требуем от них переподтвердить свои обязательства и, самое главное, их строго выполнять", - сказала она.