Netflix приостанавливает подписку для российских пользователей
Netflix приостанавливает работу в России. Все подписки российских пользователей автоматически аннулируются в конце оплаченного срока. Об этом компания сообщила в рассылке для пользователей из России, передает Trend со ссылкой на "Коммерсантъ".
6 марта Netflix заявил, что приостановит работу в России. Ранее стриминг также заморозил работу над российскими проектами.
В России приостановили работу Visa, MasterCard, PayPal и American Express, через которые принимают оплату большинство зарубежных цифровых и контентных сервисов. Среди них — Netflix, Spotify, YouTube Music, App Store, Play Market (Google), Zoom, Skype и многие другие.
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