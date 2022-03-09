Netflix приостанавливает подписку для российских пользователей

Netflix приостанавливает работу в России. Все подписки российских пользователей автоматически аннулируются в конце оплаченного срока. Об этом компания сообщила в рассылке для пользователей из России, передает Trend со ссылкой на "Коммерсантъ".

6 марта Netflix заявил, что приостановит работу в России. Ранее стриминг также заморозил работу над российскими проектами.

В России приостановили работу Visa, MasterCard, PayPal и American Express, через которые принимают оплату большинство зарубежных цифровых и контентных сервисов. Среди них — Netflix, Spotify, YouTube Music, App Store, Play Market (Google), Zoom, Skype и многие другие.