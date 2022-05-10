...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Минфин РФ: публикация Bloomberg о падении ВВП на 12% не соответствует действительности

Россия Материалы 10 мая 2022 12:08
Минфин РФ: публикация Bloomberg о падении ВВП на 12% не соответствует действительности

Читайте Trend в

Министерство финансов РФ опровергло опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что ведомство якобы ожидает самого масштабного сокращения российской экономики на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, добавили в министерстве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости