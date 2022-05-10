Минфин РФ: публикация Bloomberg о падении ВВП на 12% не соответствует действительности

Министерство финансов РФ опровергло опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что ведомство якобы ожидает самого масштабного сокращения российской экономики на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, добавили в министерстве.