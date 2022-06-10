Япония запретит экспорт в РФ строительной техники

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники", - сказал он.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. Кроме того, в список попали насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.